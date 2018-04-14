جوتيريش: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

نيويورك - (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في مستهل جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي ، لبحث آخر التطورات في سورية بعد إعلان الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة فجر اليوم بدء قصف جوي على مواقع في سوريا.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في مستهل الجلسة مذكرا الدول الأعضاء "بالالتزام الذي يقضي بضرورة العمل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم"، بحسب موقع أنباء الأمم المتحدة.

وذكر جوتيريش أن "الميثاق واضح للغاية بهذا الشأن"، مضيفا أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال: "أدعو مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد وممارسة مسؤوليته. وأحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ممارسة ضبط النفس في هذه الظروف الخطيرة وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وزيادة معاناة الشعب السوري. وأشدد كما فعلت أمس (أمام مجلس الأمن) على ضرورة تجنب خروج الوضع عن نطاق السيطرة."

وقال الأمين العام إن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر بغيض، وإن المعاناة التي تسببها تلك الأسلحة مروعة".

وقال إنه "أعرب مرارا عن خيبة أمله العميقة بشأن فشل مجلس الأمن في الاتفاق على آلية مكرسة للمساءلة الفعالة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية". وحث المجلس على "القيام بمسؤولياته من أجل سد هذه الفجوة المتمثلة في عدم وجود تلك الآلية".

وقال جوتيريش إنه سيواصل الانخراط مع الدول الأعضاء للمساعدة من أجل تحقيق هذا الهدف.