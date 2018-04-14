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أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا

07:02 م السبت 14 أبريل 2018
أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا

الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا

كييف (أ ش أ)

أعربت أوكرانيا عن تأييدها للضربة الجوية العسكرية التي نفذتها، في وقت مبكر من صباح اليوم، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف عسكرية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية ـ في بيان بثته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ـ إن استخدام أي شخص، في أي مكان وتحت أي ظرف، أسلحة كيميائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ، مشيرة إلى ضرورة مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الأعمال.

وأضاف البيان " إن كييف تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتدعم تصرفات الحلفاء ردًا على استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دمشق في مدينة (دوما) السورية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين".

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