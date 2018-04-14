رئيس بوليفيا يدعو ترامب إلى وقف "المذبحة بحق الأبرياء"

لا باز - (د ب أ):

أدان الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم السبت، الهجوم الأمريكي - الفرنسي - البريطاني على سورية ووصفه بأنه "أخرق" و "مذبحة بحق الأبرياء".

وكتب موراليس، الذي يحضر القمة الثامنة للأمريكتين في العاصمة البيروفية ليما، في تغريدة عبر موقع تويتر "بقوة الكرامة، ودفاعا عن السلام، وعن شعوب العالم، ندين بشدة الهجوم الأخرق الذي شنه ترامب ضد أشقائنا السوريين".

وقال الرئيس البوليفي إن دول أمريكا اللاتينية المشاركة في القمة تريد أن "توقف الإمبراطورية الأمريكية مذبحة الأبرياء في سورية".

وقال موراليس "في عام 2003 ، لفق (الرئيس جورج دبليو) بوش رواية وجود أسلحة دمار شامل غير موجودة لتبرير الغزو الأمريكي للعراق.. ما كان يريده هو السيطرة على النفط".

وأضاف: "الآن يكرر ترامب العدوان الإمبريالي الخسيس على أشقائنا السوريين للسيطرة على الموارد الطبيعية لدولة أخرى".