البنتاجون: لا تغيير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا

واشنطن (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة، فجر اليوم السبت، على منشآت سورية، لا تعني تغييرا في الاستراتيجية العامة لواشنطن تجاه سوريا.

كانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردًا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

وقالت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، إن الهدف سيظل هزيمة تنظيم (داعش)، لافتة إلى أن الضربة التي وقعت ليلة أمس لا تمثل تغييرًا في الاستراتيجية الأمريكية.

في الوقت نفسه، أكدت وايت أن هذه الضربة لم تكن محاولة للإطاحة بالحكومة السورية، وأضافت أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي عند حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.