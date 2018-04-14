لافروف: ماكرون رفض طلب بوتين بتقديم أدلة حول استخدام "الكيماوي" في سوريا

موسكو (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم أدلة على الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا، لكن الأخير "رفض ذلك".

ووصف لافروف، في كلمة ألقاها اليوم، التصريحات حول منع وصول خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية إلى سوريا بأنها غير صحيحة، مؤكدًا أن خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية مستعدين للتوجه إلى دوما لبدء العمل، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتعليقا على الضربة الثلاثية ضد سوريا، أضاف الوزير الروسي، أنه "من الواضح للجميع أن الضربة نفذت عشية بدء عمل خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، وكشف عن اتفاق كان بين موسكو وباريس بأن فرنسا سترسل خبراء إلى دوما السورية ولكن لم يتم التواصل مع وزارة الدفاع الروسية.