البنتاجون: واثقون من الأدلة حول "الهجوم الكيماوي" في سوريا

واشنطن (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة "واثقة" من الأدلة المتوافرة لديها بشأن هجوم بالغاز الكيماوي في سوريا.

وأضافت المتحدثة دانا وايت، ردًا على سؤال أحد الصحفيين: "مازلنا في مرحلة التقييم، وكما قال وزير الدفاع جيمس ماتيس الليلة الماضية نحن واثقون من الدليل الذي لدينا بالفعل".

وقالت إن وزارة الدفاع لديها معلومات استخباراتية مختلفة، لكنها رفضت التعليق عليها.

وأردفت: "عندما يكون لدينا المزيد من الأدلة والتفاصيل، سأعود إليها".