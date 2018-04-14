الصين تحث الأطراف المعنية في سوريا على تسوية القضية بالحوار

بكين (د ب أ)

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشان ينج اليوم السبت، أن بلادها تحث الاطراف المعنية على العودة إلى إطار العمل للقانون الدولي وتسوية القضية السورية من خلال الحوار والمفاوضات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وبسؤالها عن موقف الصين بشأن الضربات العسكرية ضد سوريا، التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قالت المتحدثة إن الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، داعية إلى احترام سيادة الدول الاخرى واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضافت المتحدثة "أي عمل عسكري من جانب واحد، يتجاوز مجلس الامن يتناقض مع هدف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وينتهك مبادئ القانون الدولي والقواعد الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية وسيعقد أكثر القضية السورية".

وتابعت المتحدثة أن الصين تحث الاطراف المعنية على العودة إلى إطار عمل القانون الدولي وتسوية القضية من خلال الحوار والمفاوضات.

وبسؤالها عن الوضع الحالي للمواطنين الصينيين، قالت المتحدثة إن الحكومة الصينية تأخذ سلامتهم على محمل الجد وتواصل السفارة الصينية في سورية الاتصال الوثيق معهم.

وذكرت أنهم جميعا آمنون حتى الان.

كانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت فجر اليوم السبت ضربات صاروخية لمنشآت تقول انها خاصة بأسلحة كيمياوية وذلك ردا على ما قالت انه هجوم بسلاح كيمياوي شنته القوات السورية في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

من جانبها، نفت سوريا المسؤولية عن الهجوم.