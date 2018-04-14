الجزائر تأسف للعدوان الثلاثي على سوريا وتشدد على الحل السياسي

الجزائر (د ب أ)

عبرت الجزائر عن أسفها ازاء العدوان الثلاثي الذي استهدف فجر اليوم السبت، مواقع في سورية، مؤكدة أن "الحل للازمة في هذا البلد لن يكون إلا سياسيا".

وقال رئيس الوزراء، أحمد اويحيي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن " هذه الضربة ستزيد من تعقيد الوضع"، وإن " الجزائر ثابتة على موقفها بخصوص الأزمة السورية، وهو أن الحل لن يكون إلا سياسيا".

وأضاف "كنا نأمل في ترك المجال أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للسلطات السورية باستعمال أسلحة كيماوية".

وجدد اويحيي ادانة الجزائر لاستخدام السلاح الكيماوي من أي طرف كان تطبيقا للمعاهدات الدولية المتعلقة والتي صادقت عليها الجزائر.

يشار إلى ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وجهت ضربات لسورية فجر اليوم السبت، ردا على ماوصفته بهجوم كيميائي شنته القوات السورية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي

من جانبها، نفت سورية المسؤولية عن الهجوم.