الاحتلال الإسرائيلي ينفى شن أي هجوم على غزة

غزة (د ب أ)

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون شن أي هجوم على رفح في جنوب قطاع غزة اليوم السبت، بعد مقتل أربعة فلسطينيين فيما وصفته مصادر فلسطينية بقصف مدفعي اسرائيلي .

وقال الناطق باسم الجيش افيخاي أدرعي في بيان صحفي، "خلافًا لما ينشر في قطاع غزة فلم تنفذ أي غارة اسرائيلية في رفح".

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت عن مقتل أربعة فلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم اليوم شرق رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القتلى الأربعة جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أشلاء متقطعة.

وذكر شهود عيان أن القصف المدفعي استهدف دراجة نارية بثلاث عجلات "توك توك" قرب السياج الفاصل مع سلطات الاحتلال.

وكان فلسطيني قتل وأصيب نحو ألف آخرين أمس في الجمعة الثالثة من مسيرات العودة والمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 37 غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على أطراف شرق قطاع غزة منذ بدء المسيرات في 30 من الشهر الماضي.