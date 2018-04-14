تركيا تعتقل 51 أجنبياً بدعوى ارتباطهم بـ"داعش"

اسطنبول (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية أن الشرطة في اسطنبول اعتقلت 51 مواطنا أجنبيا اليوم السبت، يزعم في صلات تربطهم بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وكانت الشرطة قد نفذت عددا من المداهمات ضد من يشتبه أنهم من عناصر داعش، الذين كانوا يعدون لهجوم، طبقا للاناضول.

وصادرت الشرطة وثائق ومواد رقمية، يزعم أنها تخص الجماعة الارهابية.

يذكر أن تركيا اعتقلت الالاف ممن يشتبه أنهم من داعش، بينما تم ترحيل الكثير من المواطنين الاجانب.

ويزعم أن المئات الذين لهم صلة بالجماعة المتطرفة مازالوا في السجون في تركيا.

وتلقي أنقرة باللوم على داعش في العديد من الهجمات في البلاد في عامي 2015 و2016، التي قتلت المئات.