إميل لحود: الضربة على سوريا تشكل انتهاكا صارخا لسيادتها

بيروت (أ ش أ)

استنكر الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود اليوم السبت الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك على سوريا.

وقال لحود في بيان "إن هذا الهجوم غير المبرر يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ويضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية الداعية إلى احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب الحرة في المنطقة".

واعتبر لحود أن هذه الضربة تعد استكمالا للعدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا واستمرارا لمشروع الفتنة ودعم أدوات وفصائل الإرهاب في سوريا، لافتا إلى أن الذرائع والمبررات التي استندت إليها الدول الثلاث هي ذرائع واهية لا مبرر ولا شرعية لها وخارجة عن أي منطق وتمثل إهانة للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي.