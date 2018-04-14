الأردن: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية

عمان (د ب أ)

جدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور، محمد المومني، التأكيد على موقف الأردن الثابت والداعي والداعم لحل الأزمة السورية سياسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت عن المومني قوله إن "هذه الأزمة، وإذ تدخل عامها الثامن، فإن الحل السياسي لها هو السبيل والمخرج الوحيد لها وبما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها".

وأضاف أن "الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا"، لافتا إلى أن "استمرار العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق".

يشار إلى ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وجهت ضربات لسوريا، ردا على ماوصفته بهجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي

كانت سوريا قد نفت المسؤولية عن الهجوم.