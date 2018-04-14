مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب غزة

غزة (د ب أ)

قتل أربعة فلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم، اليوم السبت، شرق رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القتلى الأربعة جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جراء استهداف مدفعي إسرائيلي في شرق رفح.

وذكر شهود عيان أن القصف المدفعي استهدف دراجة نارية بثلاث عجلات "توك توك" قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وكان فلسطيني وأصيب نحو ألف آخرين أمس في الجمعة الثالثة من مسيرات العودة والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

ويترفع بذلك حصيلة عدد القتلى الفلسطينيين إلى 37 غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على أطراف شرق قطاع غزة منذ بدء المسيرات في 30 من الشهر الماضي.