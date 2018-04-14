تقارير: المفوضية الأوروبية تلحظ انتكاسات واضحة لسيادة القانون في تركيا

بروكسل (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن المفوضية الأوروبية تلحظ انتكاسات واضحة في سيادة القانون في تركيا.

وكتبت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية وصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، أن المفوضية كتبت في تقريرها عن الدول أن تركيا خطت خطوات كبيرة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يتم طرح تقرير المفوضية رسميا يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب تقارير الصحف الألمانية، فإن التقرير سيتضمن الإشارة إلى حدوث تدهور ملحوظ في سيادة القانون والحقوق الاساسية وإصلاح الإدارة العامة بالإضافة إلى حرية الرأي.

وأضافت الصحف في تقريرها أن المفوضية ترى أنه يجب على أنقرة أن ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين.

وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في يوليو 2016، وقللت هذه الحالة من دور البرلمان كمشرع وتدخلت في الحقوق المدنية والسياسية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد قبل فترة غير بعيدة على رغبة بلاده في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلن أن هذه الخطوة ستظل بمثابة هدف استراتيجي لتركيا.

وتعتبر المحادثات الخاصة بهذه الخطوة مجمدة منذ فترة طويلة من الناحية العملية بسبب الوضع في تركيا.