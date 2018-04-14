 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل التحقيق في هجوم دوما

01:51 م السبت 14 أبريل 2018
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل التحقيق في هجوم دوما

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إسطنبول (د ب أ)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريق خبرائها "سوف يستمر في انتشاره في الجمهورية العربية السورية للتوصل إلى الحقائق حول مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما".

وفي بيان، قالت المنظمة التي وصل خبرائها إلى سوريا الأسبوع الجاري، إن الأمم المتحدة تعمل على تقييم سلامة الفريق.

سيطرت قوات الحكومة السورية على دوما منذ الهجوم المزعوم.

يأتي اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في اعقاب الضربات الامريكية والفرنسية والبريطانية لأهداف في سوريا ردا على ماوصفته بهجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق .

إسطنبول الأسلحة الكيميائية هجوم دوما

الخبر التالى:

فرنسا تهدد بتدخل جديد في سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان