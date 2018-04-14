منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل التحقيق في هجوم دوما

إسطنبول (د ب أ)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريق خبرائها "سوف يستمر في انتشاره في الجمهورية العربية السورية للتوصل إلى الحقائق حول مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما".

وفي بيان، قالت المنظمة التي وصل خبرائها إلى سوريا الأسبوع الجاري، إن الأمم المتحدة تعمل على تقييم سلامة الفريق.

سيطرت قوات الحكومة السورية على دوما منذ الهجوم المزعوم.

يأتي اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في اعقاب الضربات الامريكية والفرنسية والبريطانية لأهداف في سوريا ردا على ماوصفته بهجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق .