موجيريني تحذر من مغبة تصعيد الأزمة في سوريا

بروكسل (د ب أ)

حذرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، من مغبة تصعيد الأزمة في سوريا.

وقالت موجيريني اليوم السبت في بروكسل باسم 28 دولة في الاتحاد الأوروبي: "لدينا هدف مشترك وهو تجنب أي شكل من أشكال تصعيد العنف، الذي من الممكن أن يحول الأزمة السورية إلى نزاع إقليمي أكبر ذي عواقب غير محسوبة للشرق الأوسط والعالم بأكمله"، مضيفة أنه لا يمكن حل هذا النزاع إلا بالطرق السياسية.

وذكرت موجيريني أن الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمنشآت في سوريا تمت بغرض الحيلولة دون استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية ضد شعبها مجددا، وقالت: "الاتحاد الأوروبي يدعم كافة المساعي للحيلولة دون استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت موجيريني أنه يتعين على إيران وروسيا على وجه الخصوص ممارسة نفوذهما على الحكومة السورية لمنع استخدام أسلحة كيميائية.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حسبما أعلن قادة الدول الثلاث، ردا على هجوم كيماوي مزعوم على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

وفي إعلان بثه التليفزيون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بشن "ضربات دقيقة" على أهداف في سوريا مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم يوم السبت الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير في نمط استخدام الأسلحة الكيميائية" في الصراع هناك.