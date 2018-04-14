البديل الألماني يتهم ميركل بفتور سياستها تجاه سوريا

برلين (د ب أ)

اتهم الكسندر جاولاند، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، المستشارة انجيلا ميركل بفتور سياستها تجاه سوريا.

يأتي ذلك بعد أن وجهت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فجر اليوم ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم مزعوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي

وقال زعيم الحزب اليميني الشعبوي، اليوم السبت لمحطة (دويتشه فيله)، إن " موقف السيدة ميركل لا يزال كالمعتاد بنصف قلب وفقا للشعار اغسل فروي دون أن تبلني، وهذا لا يمكن أن يكون سياسة خارجية جيدة بالنسبة لألمانيا".

أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سورية.

وأضاف جاولاند أن ميركل وصفت هجوم الدول الثلاث على سوريا بأنه " ضروري ومتناسب"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ووصف جاولاند الهجوم الغربي بأنه "متعجل لاسيما وأنه ليس هناك أدلة ثابتة بعد على وقوع هجوم بالغاز السام على دوما".

واوضح أن "إمكانية التفكير في مثل هذه الضربة الانتقامية كان يجب أن يكون بعد التثبت من قوع هجوم بالغاز السام ومسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عنه".