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الدعوة لاجتماع في "الناتو" بعد الضربات العسكرية على سوريا

12:24 م السبت 14 أبريل 2018
الدعوة لاجتماع في "الناتو" بعد الضربات العسكرية على سوريا

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج

بروكسل- (د ب أ):

ذكر مسؤول من حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستُطلِع حلفائها من الناتو بشأن الضربات التي تم تنفيذها ليلا على سوريا، في وقت لاحق اليوم السبت.

وأعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، في وقت سابق عن تأييده للضربات المشتركة على أهداف للحكومة السورية.

وقال ستولتنبرج في بيان "أؤيد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد منشآت وقدرات الأسلحة الكيماوية للنظام السوري".

وتابع "هذا سيقلص قدرة النظام على مهاجمة شعب سورية بالأسلحة الكيماوية".

وأضاف ستولتنبرج "لقد أدان حلف الناتو باستمرار استخدام سورية المستمر للأسلحة الكيماوية بوصفه انتهاكا واضحا للقواعد والاتفاقيات الدولية.. استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

الناتو سوريا بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة ترامب يحارب الأسد

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