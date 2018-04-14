السعودية تؤيد الضربات العسكرية على سوريا

كتبت- رنا أسامة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، السبت، إن المملكة تؤيّد الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف عسكرية في سوريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الوكالة هويّته، أن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية المُحرّمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرارًا لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري.

وحمّل المصدر السعودي، نظام الأسد مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري.

وتعرّضت سوريا، فجر اليوم السبت، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، تضمنت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدّت لها وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.

وأعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخًا غربيًا من أصل 103 صاروخ شنتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، فجر اليوم السبت، حسبما نقلته تقارير إعلامية روسية.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن ضرب الولايات المتحدة وحلفائها المنشآت العسكرية والمدنية في سوري، يُعد "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون تفويض من مجلس الأمن، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأكد بوتين أن تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا وتثير موجة جديدة من اللاجئين، قائلا: "تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، وزيادة معاناة السكان المدنيين، سبع سنوات تعذب الشعب السوري وهذا يثير موجة جديدة من اللاجئين من هذا البلد والمنطقة ككل".