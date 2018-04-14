الرئاسة السورية: روحاني أبلغ الأسد أن إيران تقف إلى جانبه

كتبت- هدى الشيمي:

قالت الرئاسة السورية إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، أن طهران تقف إلى جانب دمشق، في مواجهة الهجوم الغربي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على عدة منشآت مدنية وعسكرية، فجر اليوم.

وأكد روحاني، في خطاب ألقاه اليوم السبت، أن من اعتبره "العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي" على سوريا، انتهاك لكل الأعراف الدولية، مضيفا أن أمريكا و"الصهاينة" وبعض الدول الاوروبية لم تتعظ من دروس الماضي.

وقال روحاني إن العالم ومنطقة الشرق الأوسط تعاني اليوم من انعدام الأخلاق، فكل الأزمات السياسية والعسكرية والأمنية تعود جذورها إلى الأزمة الأخلاقية.

ووصف روحاني هجوم أمريكا وبعض الدول الغربية على سوريا بأنه يتعارض مع الاعراف الدولية، وقال: بينما يتم تكليف فريق من قبل الأمم المتحدة، لدراسة اتهام استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، تشن بعض الدول وبذرائع واهية عدوانا على بلد مستقل يحظى بحكومة وشعب واع وحضارة عريقة.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب الهجوم على سوريا، مؤكدًا أن الأحداث لن تكون في مصلحة واشنطن.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري إن هجمات ثلاثية من (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا) نُفذت في الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم السبت، عبر إطلاق حوالي مئة وعشرة صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخًا غربيًا من أصل 103 صاروخ شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، فجر اليوم السبت، حسب ما نقلته تقارير إعلامية روسية.

وأكدت الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخا مجنحا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن ضرب الولايات المتحدة وحلفائها المنشآت العسكرية والمدنية في سوريا يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون تفويض من مجلس الأمن، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد بوتين أن تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا وتثير موجة جديدة من اللاجئين، قائلا: "تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، وزيادة معاناة السكان المدنيين، سبع سنوات تعذب الشعب السوري وهذا يثير موجة جديدة من اللاجئين من هذا البلد والمنطقة ككل".