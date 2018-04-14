سوريا تندد ب"الموقف المخزي" لقطر من الهجوم الغربي

كتبت- رنا أسامة:

ندّد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بما وصفه "الموقف المُخزي" لحكام قطر بعد دعمهم العدوان الثلاثي على سوريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر، لم تكشف هويّته، قوله: "سوريا تُعرب عن الاشمئزاز من الموقف المُخزي لحكام مشيخة قطر بدعم عدوان الثالوث الغربي الاستعماري على سوريا، والسماح بإطلاق حمم العدوان الحاقد من قاعدة العُديد الأمريكية في قطر".

وأعربت قطر عن تأييدها للضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، فجر اليوم السبت، ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري تجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا".

وتعرّضت سوريا، فجر اليوم السبت، إلى قصف صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، تضمنت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدّت لها وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.

وأعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخًا غربيًا من أصل 103 صاروخ شنتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، فجر اليوم السبت، حسبما نقلته تقارير إعلامية روسية.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن ضرب الولايات المتحدة وحلفائها المنشآت العسكرية والمدنية في سوري، يُعد "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون تفويض من مجلس الأمن، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأكد بوتين أن تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا وتثير موجة جديدة من اللاجئين، قائلا: "تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، وزيادة معاناة السكان المدنيين، سبع سنوات تعذب الشعب السوري وهذا يثير موجة جديدة من اللاجئين من هذا البلد والمنطقة ككل".