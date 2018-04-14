قطر تعرب عن تأييدها للضربات العسكرية ضد سوريا

الدوحة- ( د ب أ):

أعربت قطر، اليوم السبت، عن تأييدها للضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، فجر اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي اليوم بثته قناة الجزيرة الإخبارية، إن "استخدام النظام الأسلحة الكيماوية وعدم اكتراثه بالنتائج الإنسانية والقانونية المترتبة على تلك الجرائم يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري تجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا".

وحملت "النظام السوري المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة التي ارتكبها باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في بلدة دوما بالغوطة الشرقية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي أودت بحياة أطفال ونساء طوال السنوات الماضية".

ودعت الوزارة مجلس الأمن في الوقت ذاته لتحمل مسؤولياته بشأن "وقف جرائم النظام واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة".

وشددت على دعم قطر لكافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف 2012 ،وقرارات مجلس الأمن بما يلبي طموحات الشعب السوري.