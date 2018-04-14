هولندا تُبدي تفهمها للضربات العسكرية الغربية في سوريا

أمستردام- (د ب أ):

أعرب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عن تفهمه للضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد منشآت في سوريا.

وجاء في بيان لروته اليوم السبت أن العملية العسكرية "متناسبة ومدروسة في ظل الظروف الراهنة".

وأضاف البيان أن الحكومة الهولندية ترى أنه "من المرجح أنه تم استخدام الغاز السام وأن الحكومة السورية ضالعة في ذلك". وأكد البيان أن "المجتمع الدولي لا يمكنه قبول ذلك".

وأوضح البيان أن استخدام أسلحة كيماوية "جريمة فادحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حسبما أعلن قادة الدول الثلاث، ردا على هجوم كيماوي مزعوم على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

وفي إعلان بثه التليفزيون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بشن "ضربات دقيقة" على أهداف في سوريا مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير في نمط استخدام الأسلحة الكيميائية" في الصراع هناك.