أفغانستان: بدء المرحلة الأولى من تسجيل الناخبين في الانتخابات البرلمانية

كابول- (د ب أ):

بدأت أفغانستان، اليوم السبت، المرحلة الأولى من حملة تسجيل الناخبين للانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الإقليمية، التي تأجلت فترة طويلة، والمتوقع أن تجرى في أكتوبر المقبل.

وقال جولاجان عبدالبديع سياد، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة للصحفيين، أمس الجمعة، إن الناخبين في العواصم الإقليمية يمكنهم التسجيل في 7364 مركز تسجيل بين الساعة الثامنة صباحا (3:30 بتوقيت جرينتش) والرابعة مساءًا.

وليس هناك أي أعداد رسمية حول عدد سكان أفغانستان، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، ومع ذلك تم مطالبة جميع الناخبين التسجيل مرة أخرى وسيتلقون بطاقات هوية الناخبين.

وستستمر المرحلة الأولى من التسجيل، لمدة شهر تقريبا قبل بدء المرحلة الثانية، التي ستشمل مراكز المناطق والبلدات، طبقا لسياد.

وكان قد تم تأجيل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الاقليمية، التي كان من المقرر أن تجرى في الاصل في تموز/يوليو، إلى 20 تشرين أول/أكتوبر، طبقا لما ذكرته لجنة الانتخابات المستقلة في بدء أبريل.

وكان أحد مراقبي الانتخابات قد قال الشهر الماضي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 40 بالمئة من مراكز الاقتراع ستضرر بسبب المخاطر الامنية، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نسبة الإقبال.

وقال محمد يوسف راشد، المدير التنفيذي لمنتدى "الانتخابات الحرة والنزيهة" في أفغانستان إنه من بين 7400 مركز اقتراع، من المقرر إقامتها للانتخابات البرلمانية، 948 مركزا في مناطق "خارج السيطرة الحكومية".

وحذر يوسف راشد من أن ذلك يفرض أيضًا مشكلة للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، المقرر أن تجرى في أبريل 2019 .

وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمانية في عام 2015، غير أنها تأجلت في أعقاب انتخابات رئاسية معيبة بشكل سيء في عام 2014، مما زاد من التهديدات الأمنية والنزاعات التي لم تحل بشأن الإصلاحات الانتخابية.