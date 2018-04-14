بريطانيا تكشف تفاصيل ضربتها في سوريا

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، السبت، تفاصيل ضربتها في سوريا وقالت إنها ضربت "مجمعًا عسكريًا" بالقرب من حمص ردًا على استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وقالت الوزارة إنّ "المساهمة البريطانية في العمل المنسّق مع الولايات المتحدة وفرنسا، نفّذته 4 طائرات مقاتلة من طراز تورنادو جي آر 4 تابعة لسلاح الجو الملكي"، مُشيرة إلى أن الضربات جرى تنفيذها اعتبارًا من الساعدة الواحدة صباح اليوم السبت، (بتوقت جرينتش).

وأضافت أن تلك المقاتلات "أطلقت صواريخ ستورم شادو على مجمع عسكري هو عبارة عن قاعدة صواريخ قديمة على بعد 24 كيلومترًا غرب حمص"، مشيرة إلى أنه تم تحديد الهدف الذي "يفترض أن النظام يحتفظ فيه بأسلحة كيمياوية" بناء على "تحليل علمي دقيق جداً"، من أجل تأمين الحد الأقصى من تدمير الترسانة الكيمياوية التابعة للنظام السوري.

جاء ذلك ردًا على هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية، الأسبوع الماضي، أوقع عشرات القتلى. فيما تُنكره كل من موسكو ودمشق.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جافن ويليامسون، إن "الأسرة الدولية ردت بطريقة حاسمة مستخدمة القوة العسكرية بشكل قانوني ومتكافئ".

وأكّد نجاح الضربات التي شنتها مقاتلات بريطانية، موضحة أن تحليلاً لنتائج التدخل ما زالت جارية.

من جهتها، برّرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في بيان، السبت، مشاركة بريطانيا في الضربات العسكرية في سوريا، مؤكدة أنه "لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة لمنع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيمياوية".

وهي المرة الأولى التي تصدر فيها ماي أمرًا بتدخل عسكري منذ توليها السلطة صيف 2016. وأوضحت "أقوم بذلك لأنني اعتبر أنه يخدم المصلحة القومية" للمملكة المتحدة.

وقالت ماي إن "النظام السوري أظهر نمط سلوك متواصل في استخدام الأسلحة الكيماوية، ولابد من إيقافه". وأضافت: "سلكنا كل قناة دبلوماسية ممكنة لتحقيق ذلك."

وشددت على أن "هذا ليس تدخلا في حرب أهلية وأنه أمر لا يتعلق بتغيير نظام."