الجيش السوري: منظومات الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ الغربية

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري إن هجمات ثلاثية من (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا) نفذت في الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم السبت، عبر إطلاق حوالي مئة وعشرة صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها.

وأوضحت القيادة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بكفاءة عالية للصواريخ وأسقطت معظمها، في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة أشخاص.

وأكدت القيادة استمرارها في الدفاع عن سوريا وحماية مواطنيها، مشددة على أن مثل هذه الهجمات لن تثني القوات المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار في سحق ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافيا السورية، ولن تزيد هذه الهجمات إلا تصميماً على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين.