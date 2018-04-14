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وزيرة الدفاع الفرنسية: حذرنا روسيا قبل تنفيذ الضربات في سوريا

07:42 ص السبت 14 أبريل 2018
وزيرة الدفاع الفرنسية: حذرنا روسيا قبل تنفيذ الضربات في سوريا

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

كتب- إسلام ضيف:

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إنه تم تحذير روسيا قبل تنفيذ الضربات في سوريا.

وأضافت بارلي خلال مؤتمر صحفي: "الضربات الفرنسية استهدفت معمل الأبحاث الكيماوية الرئيسي إضافة إلى منشأتين آخريتين".

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية أن الهدف هو تقويض قدرات النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوي.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي، الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.

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