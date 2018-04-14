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إيران تستنكر الهجوم على سوريا: "نحمّل أمريكا وحلفاؤها تبعات هذه المغامرة"

07:39 ص السبت 14 أبريل 2018
إيران تستنكر الهجوم على سوريا: "نحمّل أمريكا وحلفاؤها تبعات هذه المغامرة"

وزارة الخارجية الإيرانية

كتب- إسلام ضيف:

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) عن الخارجية الإيرانية استنكارها بشدة ما أسمته "العدوان الثلاثي لأمريكا وحلفاءها على الاراضي السورية".

وحذرت الخارجية الإيرانية من "التداعيات الإقليمية والعالمية لهذا العدوان".

وحمّلت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا وحلفاؤها (فرنسا وبريطانيا) مسؤولية تبعات وآثار ما أسمته بـ"المغامرة".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي، الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.

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