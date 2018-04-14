"الدفاع الروسية": الصواريخ لم تخترق المناطق الخاضعة لدفاعاتنا الجوية

موسكو- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الصواريخ التي أطلقت ضد سوريا لم تخترق المناطق الخاضعة للدفاعات الجوية الروسية في طرطوس و حميميم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية.

وقالت وزارة الدفاع: "لم تدخل أي من صواريخ كروز التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مناطق الدفاعات الجوية الروسية حول طرطوس وحميميم".

هذا في الوقت الذي أصيب فيه ستة جنود سوريين على الأقل عندما استهدفت ضربات بقيادة أمريكية مستودعا للأسلحة في حمص بوسط سورية، حسبما قال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المصدر، إن الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية المشتركة دمرت مستودع أسلحة في منطقة شين غرب مدينة حمص وأصابت ستة جنود على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا في الهجوم. وأوضحت أن الضربات في منطقة برزة شمال شرق دمشق تسببت في أضرار مادية فقط.

وأضافت أن الضربات لم تحقق هدفها بسبب الدفاعات الجوية السورية "التي دمرتها (الصوايخ) أو أبعدتها عن أهدافها ".