الخارجية الروسية: الهجمات على سوريا خرق للقانون الدولي

كتب- إسلام ضيف:

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الضربة العسكرية التي وجهت لسوريا، بقيادة واشنطن هي خرق للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية.

كانت ماريا زخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية قد قالت إن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الامريكية تستهدف عاصمة دولة ذات سيادة و تحارب الإرهاب منذ سنوات.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي، الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.