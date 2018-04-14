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مسؤول داعم للأسد: الضربة تم "استيعابها".. وإخلاء القواعد منذ أيام

06:34 ص السبت 14 أبريل 2018
مسؤول داعم للأسد: الضربة تم "استيعابها".. وإخلاء القواعد منذ أيام

أرشيفية

بيروت- (رويترز):

قال مسؤول إقليمي بارز مؤيد لدمشق، السبت، إن الحكومة السورية وحلفاءها استوعبوا الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإنه تم إجلاء المواقع المستهدفة منذ أيام بناء على تحذير من روسيا.

وقال المسؤول لرويترز: "استوعبنا الضربة".

وأضاف: "تلقينا إنذارًا مبكرًا للضربة من الروس.. ومنذ أيام تم إخلاء كل الأماكن العسكرية. تلقينا حوالي 30 صاروخا من التحالف الثلاثي وتم إسقاط حوالي ثلثها من خلال الدفاعات الجوية".

وتابع: "نقوم بتقييم الأضرار المادية وهناك خسائر منشآت في الأماكن المستهدفة".

وتلقى الرئيس بشار الأسد دعما خلال الحرب السورية من قبل روسيا وإيران والمجموعات الشيعية المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني.

الحكومة السورية الولايات المتحدة ترامب يحارب الأسد بريطانيا فرنسا

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