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الخارجية الروسية: الضربة الغربية استهدفت دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب

06:22 ص السبت 14 أبريل 2018
الخارجية الروسية: الضربة الغربية استهدفت دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب

ماريا زاخاروفا

موسكو- (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية في سوريا استهدفت عاصمة دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب منذ سنوات.

وأوردت قناة (روسيا اليوم) ما كتبته زاخاروفا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "يوجه الضربة طامح إلى الزعامة الأخلاقية في العالم معلنا استثنائيته فى الوقت الذى ظهرت فيه فرصة للتسوية السلمية".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق بدء توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيمائية.​

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