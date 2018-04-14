سكان دمشق يخرجون إلى الشوارع تأييدا لحكومة الأسد

دمشق- (د ب أ):

خرج العشرات من سكان دمشق إلى الشوارع صباح اليوم السبت في استعراض لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد والتنديد بالضربات الأمريكية البريطانية الفرنسية، بحسب ما نقلته لقطات من التلفزيون السوري الرسمي.

ولوحت الحشود بالأعلام السورية، وذلك بعد وقت قصير من الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في ضواحي العاصمة دمشق.