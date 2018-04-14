مسؤول أمريكي يكشف أنواع الأسلحة المُستخدمة في الضربات على سوريا

كتب- إسلام ضيف:

قال مسؤول أمريكي، إن طائرات من طراز ميراج الفرنسية، وتورنادو البريطانية، وقاذفات بي-1 الأميركية شاركت في الضربة التي وجّهت على سوريا، في الساعات الأولى اليوم السبت.

وذكر المسؤول الأمريكي- الذي لم تكشف عنه "قناة سكاي نيوز"، السبت- إن الضربة شملت إطلاق صواريخ توماهوك من 3 مدمرات هي بورتر، وكوك، وهيغينز.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي، الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.