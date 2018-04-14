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لحظة انطلاق الطائرات الفرنسية للمشاركة في الهجوم على سوريا (فيديو)

05:47 ص السبت 14 أبريل 2018
لحظة انطلاق الطائرات الفرنسية للمشاركة في الهجوم على سوريا (فيديو)

صورة من محتوي الفيديو

كتب- إسلام ضيف:

بثت الصفحة الرسمية لقصر الإليزيه على موقع التغريدات القصيرة (تويتر) لقطات للحظة انطلاق الطائرات الفرنسية للمشاركة في العمليات سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي، الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.

الطائرات الفرنسية سوريا قصر الإليزيه تويتر

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