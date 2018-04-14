روسيا: الهجمات على سوريا إهانة للرئيس بوتين.. ولن تمر دون عواقب

كتب- إسلام ضيف:

قال أناتولي أنتونوف ،السفير الروسي في واشنطن إن الهجمات على سوريا "إهانة للرئيس فلاديمير بوتين"، لافتًا إلى أن إهانة الرئيس الروسي غير مقبولة.

وتابع أنتونوف في بيان له، السبت، عقب الضربة الثلاثية: " الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانة للأسلحة الكيماوية في العالم ليس لديها أي حق لتوجيه اللوم لأي دول آخرى".

وشدد السفير الروسي في واشنطن على أن هذه الضربات "لن تمر دون عواقب".

وأعلنت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدء ضربة عسكرية ضد سوريا، قالوا إنها ردًا على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما الأسبوع الماضي.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "هناك عدوان أمريكي فرنسي ضد سوريا"، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لهذا العدوان".