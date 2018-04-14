روسيا بعد "القصف الثلاثي" على سوريا: لن يمر بدون تبعات

كتب – محمد الصباغ:

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا ضد سوريا لن تمر بدون تبعات.

وأضاف بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم: "حذرنا من أن هذه الأفعال لن تمر بدون تبعات. كل المسئولية تقع على عاتق واشنطن ولندن وباريس".

وأعلنت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدء ضربة عسكرية ضد سوريا، قالوا إنها ردًا على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما الأسبوع الماضي.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "هناك عدوان أمريكي فرنسي ضد سوريا"، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لهذا العدوان".