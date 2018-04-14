 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

روسيا بعد "القصف الثلاثي" على سوريا: لن يمر بدون تبعات

04:55 ص السبت 14 أبريل 2018
روسيا بعد "القصف الثلاثي" على سوريا: لن يمر بدون تبعات

السفير الروسي أناتولي أنطونوف

كتب – محمد الصباغ:

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا ضد سوريا لن تمر بدون تبعات.

وأضاف بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم: "حذرنا من أن هذه الأفعال لن تمر بدون تبعات. كل المسئولية تقع على عاتق واشنطن ولندن وباريس".

وأعلنت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدء ضربة عسكرية ضد سوريا، قالوا إنها ردًا على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما الأسبوع الماضي.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "هناك عدوان أمريكي فرنسي ضد سوريا"، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لهذا العدوان".

Untitled

القصف الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا ترامب يحارب الأسد

الخبر التالى:

رئيس الأركان الأمريكية: الضربات الجوية استهدفت ثلاث منشآت
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان