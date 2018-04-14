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وزير الدفاع الأمريكي: الهجمات على سوريا لردع الأسد مستقبلًا

04:52 ص السبت 14 أبريل 2018
وزير الدفاع الأمريكي: الهجمات على سوريا لردع الأسد مستقبلًا

وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس

كتب- إسلام ضيف:

قال وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس، إن الهجمات على سوريا لردع الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلًا.

وأضاف ماتيس، خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، السبت: "انتقينا الأهداف التي تمت استهدافها بكل حذر، وهي مرتبطة ببرنامج الأسد الكيمياوي".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي على استهداف المنشآت الخاصة بسلاح الأسد الكيمياوي فقط.

وزير الدفاع الأمريكي ترامب يحارب الأسد سوريا الرئيس السوري

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