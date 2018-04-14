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ماتيس: لم ننسق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا

04:50 ص السبت 14 أبريل 2018
ماتيس: لم ننسق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

كتب- إسلام ضيف:

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا لم ينسقوا مع الجانب الروسي بشأن الضربات فى سوريا، مشيرا إلى أن الضربات يراعى فيها تفادى الأماكن التى يتوجد فيها الروس.

وقال ماتيس: "حتى الآن لا توجد أي خسائر أمريكية فى الضربات فى سوريا، ولا توجد لدينا أى تقارير عن إسقاط أي صواريخ أمريكية فى سوريا".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن القرار تم اتخاذه بعد التأكد أمس من استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف داتفورد علي أنه تم اختيار الأهداف التى تم ضربها بشكل يتفادى المدنيين ولارتباطها بأماكن استخدام النظام السورى للسلاح الكيميائي، مشيرًا إلى أنه تم استخدام طائرات أمريكية جديدة ولا يمكن الإعلان عن تفاصيلها الأن.

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