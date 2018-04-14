ماتيس: قرار ضرب سوريا جاء بعد التأكد من استخدم السلاح الكيميائي

واشنطن- (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتخذ قرار استخدام القوة العسكرية فى سوريا بعد التأكد من استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيميائية.

وقال ماتيس - في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنه قررنا إرسال رسالة جديدة للأسد واتباعه بعد استخدامهم للأسلحة الكيميائية، وقررنا مع حلفائنا القضاء على الأسلحة الكيميائية وتدمير البنى التحتية التى تسمح بانتاج السلاح الكيميائي.

وتابع: " الوقت حان للدول أن تتوحد لوضع حد نهائي فى سوريا وتطبيق السلام الذى نسعى له جميعا، ونطلب من الدول المسئولة أن تندد بما فعله نظام الأسد في حق شعبه".