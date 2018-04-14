البنتاجون: دمرنا الأهداف المحددة.. والموجة الأولى من الهجمات انتهت

كتب- إسلام ضيف:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إنها دمرت جميع الأهداف التي تم تحديدها بسوريا، وأن الموجة الأولى من الهجمات انتهت.

وأضافت "البنتاجون"، اليوم السبت، أن الهجمات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالأسلحة الكيماوية، وأنها تجنبت الخسائر البشرية.

وأوضحت وزراة الدفاع الأمريكية أن شن مزيد من الضربات سيتم بناء على طبيعة الرد السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي، الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردًا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.