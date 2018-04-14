"الميادين": الطائرات التي قصفت سوريا انطلقت من قاعدة العديد القطرية

كتب – محمد الصباغ:

قالت قناة الميادين اللبنانية، اليوم السبت، إن الطائرات التي قصفت سوريا الليلة انطلقت من قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأضافت أن عمليات القصف مستمرة على مواقع في منطقة الكسوة جنوب دمشق.

وأعلنت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدء ضربة عسكرية ضد سوريا، قالوا إنها ردًا على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما الأسبوع الماضي.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "هناك عدوان أمريكي فرنسي ضد سوريا"، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لهذا العدوان".