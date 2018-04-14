ماكرون: لا يمكن التساهل مع أي مستخدم للأسلحة الكيميائية المحرمة

باريس- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أعطى أوامره لقوات الجيش بتوجيه ضربة عسكرية فى سوريا على خلفية مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن الرئيس الفرنسي قوله: إنه لا يمكن التساهل مع أي أحد يستخدم الأسلحة الكيميائية المحرمة، وبالتالي أعطيت أوامري لقوات الجيش بالتدخل".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن توجيه ضربة عسكرية فى سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا.