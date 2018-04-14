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سوريا تنفي استهداف مواقع للقوات الحكومية في محافظة "حماة"

04:19 ص السبت 14 أبريل 2018
سوريا تنفي استهداف مواقع للقوات الحكومية في محافظة "حماة"

دمشق- (د ب أ):

ذكر التلفزيون السوري الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي.

ونفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، استهداف مواقع للقوات الحكومية في محافظة حماة وسط سوريا.

وقالت المصادر: "قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عشرات الصواريخ من مطاري المزة العسكري غرب العاصة دمشق ومطار الشعيرات في ريف حمص وسط سوريا".

وأكدت المصادر أن قوات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم في محافظة حمص لعدد من الأهداف الجوية.

الدفاعات الجوية السورية ترامب يحارب الأسد الهجوم الأمريكي محافظة حماة

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