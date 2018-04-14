استهداف مواقع عسكرية سورية وانفجارات قوية تهز دمشق

دمشق- (د ب أ):

هزت عدة انفجارات قوية العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم السبت.

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانا شنوا "عدوانًا" على الأراضي السورية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في خطاب أذيع منذ قليل عن اتخاذه قرار بضرب سوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.