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استهداف مواقع عسكرية سورية وانفجارات قوية تهز دمشق

03:37 ص السبت 14 أبريل 2018
استهداف مواقع عسكرية سورية وانفجارات قوية تهز دمشق

أرشيفية

دمشق- (د ب أ):

هزت عدة انفجارات قوية العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم السبت.

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانا شنوا "عدوانًا" على الأراضي السورية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في خطاب أذيع منذ قليل عن اتخاذه قرار بضرب سوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

دمشق مواقع عسكرية سوريا فرنسا

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"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي
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