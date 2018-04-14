 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

السفن الأمريكية في شرق المتوسط هي من قصفت سوريا

03:34 ص السبت 14 أبريل 2018
السفن الأمريكية في شرق المتوسط هي من قصفت سوريا

كتب – محمد الصباغ:

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن السفن الحربية الأمريكية في شرق البحر المتوسط هي من قصفت بصواريخ توماهوك العاصمة السورية دمشق.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بتنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف في سوريا، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

وأضاف ترامب في خطاب اليوم السبت إن العملية العسكرية بدأت في سوريا، وطالب المواطنين في بلاده "بالصلاة للمقاتلين في مهمتهم بسوريا".

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "هناك عدوان أمريكي فرنسي ضد سوريا"، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لهذا العدوان".

سوريا السفن الحربية الأمريكية صواريخ توماهوك دمشق

الخبر التالى:

استهداف مواقع عسكرية سورية وانفجارات قوية تهز دمشق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان