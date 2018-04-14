السفن الأمريكية في شرق المتوسط هي من قصفت سوريا

كتب – محمد الصباغ:

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن السفن الحربية الأمريكية في شرق البحر المتوسط هي من قصفت بصواريخ توماهوك العاصمة السورية دمشق.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بتنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف في سوريا، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

وأضاف ترامب في خطاب اليوم السبت إن العملية العسكرية بدأت في سوريا، وطالب المواطنين في بلاده "بالصلاة للمقاتلين في مهمتهم بسوريا".

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "هناك عدوان أمريكي فرنسي ضد سوريا"، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لهذا العدوان".