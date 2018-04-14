 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

"سانا": عدوان أمريكي فرنسي بريطاني على سوريا

03:30 ص السبت 14 أبريل 2018
"سانا": عدوان أمريكي فرنسي بريطاني على سوريا

أرشيفية

كتب- إسلام ضيف:

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانا شنوا "عدوانًا" على الأراضي السورية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في خطاب أذيع منذ قليل عن اتخاذه قرار بضرب سوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وقال أيضا إن لديه رسالة للحليفين الرئيسيين للحكومة السورية وهما روسيا وإيران.

وتساءل: "ما نوع الأمة التي تريد أن ترتبط بالقتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟".

عدوان أمريكي سوريا فرنسا بريطانا

الخبر التالى:

السفن الأمريكية في شرق المتوسط هي من قصفت سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان