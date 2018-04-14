ترامب: الولايات المتحدة توجه ضربة عسكرية لسوريا

كتب- إسلام ضيف:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة عسكرية "دقيقة" لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة بشأن سوريا، اليوم السبت: "يجب ردع الأسلحة الكيماوية"، لافتًا إلى أن بلاده وبريطانيا وفرنسا ستستخدم جميع الوسائل لمنع السلاح الكيماوي.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.

وقال أيضا إن لديه رسالة للحليفين الرئيسيين للحكومة السورية وهما روسيا وإيران.

وتساءل: "ما نوع الأمة التي تريد أن ترتبط بالقتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟".

وأضاف أن الضربات الأمريكية "بسبب عجز روسيا عن لجم ديكتاتور سورية".

وقد سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق بالتزامن مع إعلان ترامب عن العملية.