أمريكا: لدينا دليل على استخدام بشار الأسد السلاح الكيميائي في دوما

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الجمعة، أن واشنطن تملك دليلا على أن الرئيس السوري بشار الأسد شن هجومًا كيميائيًا الأسبوع الماضي في مدينة دوما السورية التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقالت ناورت، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "لن أحدد اليوم الذي عرفنا فيه، مؤكدا أن هناك دليلا، الهجوم وقع يوم السبت، ونعلم في الحقيقة أنه كان سلاحا كيميائيا".

وتابعت: "نعلم أن هناك فقط بعض البلدان مثل سوريا، تملك هذه الأنواع من الأسلحة".