البيت الأبيض: مشاوراتنا مع الحلفاء مستمرة حول سوريا

(مصراوي)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن المشاورات مع حلفاء الولايات المتحدة لاتزال مستمرة فيما يتعلق بالخيارات بشأن سوريا.

وأفادت ساندرز، أن الرئيس ترامب أجرى اتصالًا مرة أخرى يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانيول ماكرون، بشأن ذلك، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه ليس فقط الحكومة السورية من تتحمل مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما، إنما أيضا روسيا تتحمل المسؤولية بسبب إخفاقها وفشلها في منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية.

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن الولايات المتحدة تملك دليلًا على أن الرئيس السوري بشار الأسد شن هجوما كيميائيا الأسبوع الماضي في مدينة دوما التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقالت نويرت للصحفيين "لن أحدد اليوم الذي عرفنا فيه بالمطلق أن هناك دليلًا، الهجوم وقع يوم السبت، ونعلم في الحقيقة أنه كان سلاحًا كيميائيًا".

وأضافت "نعلم أن هناك فقط بعض البلدان مثل سوريا تملك هذه الأنواع من الأسلحة".

وعندما سئلت إن كان بإمكانها القول إن الولايات المتحدة تملك دليلا على أن نظام الأسد كان وراء الضربة، أجابت نويرت "نعم".